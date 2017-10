Politie wil meer weten over leven van vermiste Maria

De 42-jarige vriend van Maria is vorige week woensdag aangehouden als verdachte , aangezien er aanwijzingen zijn dat hij betrokken is bij de vermissing van zijn vriendin. De politie vermoedt dat Maria slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Om erachter te komen wat er is gebeurd en waar Maria is, wil de politie meer weten over de achtergrond en het leven van Maria en haar vriend. Zo liet het stel vaak hun honden uit bij de Laakhaven. Ze liepen regelmatig dezelfde route: via de Stieltjesstraat langs de Neherkade, de Waldorpstraat, de Calandkade en over de brug weer terug.