Politie wil ook wel upgrade voor toiletten

De diender verwees met zijn bericht naar het bericht in deze krant over het 'cadeautje van ruim 20 miljoen' dat de gemeente wil uittrekken voor ontwerpverbetering van het nieuwe Spuiforum. Het extra geld zou onder andere nodig zijn om de toiletruimten, lichten en kleedkamers op te waarderen. Later op de middag was het bericht van de agent weer van het platform verwijderd.



Citroen

Het financiële besluit van de gemeente blijkt echter niet het enige waar politieagenten donderdag zuur over waren. Vakbonden en agenten kwamen namelijk ook bijeen op de Hofplaats in Den Haag met een blauwe citroen om te laten zien dat de politie in de cao-onderhandelingen 'volledig is uitgeperst.'