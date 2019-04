Politie zag ernst situatie niet in na arrestatie Mitch

Er is in het begin van alles misgegaan in de manier waarop de politie de crisis te lijf ging die na de arrestatie van Mitch Henriquez ontstond. Om te beginnen: de politie had niet eens in de gaten dat er een crisis zou kunnen ontstaan. Zelfs, zo valt in het rapport te lezen ‘als de politie het filmpje van de aanhouding had uitgekeken’. Agenten zagen vanuit hun perspectief een potentieel gevaarlijke man die op een voor hen normale wijze onder controle werd gebracht. De noodlottige afloop was een ‘dramatisch bedrijfsongeval. Niet zo bedoeld, maar kan gebeuren’.



De studie is gemaakt in opdracht van de Haagse politie om lessen te trekken uit de ‘institutionele crisis’ die ontstond na de aanhouding. Een crisis waarop de politie van de ene op de andere dag, zo leek het, in een slecht daglicht kwam te staan.



Omdat de politie de impact niet vermoedde, laat staan dat ze dacht dat dit tot rellen in de Schilderswijk kon leiden, reageerde de politie - zo staat in het rapport - volgens ‘de vaste reflex’ toen ze geconfronteerd werd met de beelden van de arrestatie en daar vragen over kregen. De politiewoordvoerders benadrukten dat de Arubaan had gedreigd met een wapen. Volgens het vaste stramien stelden ze vast dat een filmpje niet alles zegt, dat het normaal was dat meerdere agenten een arrestant in bedwang houden en dat de nekklem vaker wordt gebruikt.