Politie zegt sorry voor ‘NOS = fakenews’-spandoek op bureau: ‘Heel pijnlijk’

De politie laat weten dat het om een in beslag genomen spandoek gaat. ‘Dit had niet opgehangen mogen worden. Daarvoor bieden wij onze excuses aan. Dit is niet waar wij als politie voor staan.’

Het spandoek hing op een politiebureau in Gouda, werd vandaag duidelijk door een tweet van politiechef Ruud van Es. Hij plaatste een tweet met daarop een foto van een bos bloemen met een bedankkaartje. Op de achtergrond was het spandoek te zien. De tweet werd al snel verwijderd en daarna vervangen door een tweet zonder het spandoek op de achtergrond.

Maar te laat, want techjournalist Daniël Verlaan van RTL Nieuws had de tweet al gezien. Een woordvoerder van de politie laat weten: ,,Het is in beslag genomen bij een demonstratie. Er hangen wel vaker dingen als een soort souvenir op het bureau. Het beeld dat dit oproept, bedoelen wij totaal niet zo. Het is heel pijnlijk. De betrokken agenten worden aangesproken.''