Politie zoekt beelden van niet-opgepakte relschoppers na verboden demonstratie Malieveld

Van boven De tuin van Riekie (68) is een goedbe­waard geheim

15:50 Uitkijkend over haar eigen parkje wordt Riekie Roeling (68) overvallen door blijdschap. Haar uitzicht aan de Markenborgh in De Lier is een goedbewaard geheim dat ze al 48 jaar deelt met haar man. Dat vertelt ze in de rubriek Van boven.