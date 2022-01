Politie zoekt eigenaar van gestolen spullen, zoals een sporthorloge

Update + video Lichaam van man gevonden in water vlakbij station Holland Spoor, reanimatie mocht niet baten

In het water bij de Leeghwaterbrug in Den Haag, vlakbij het NS-station Hollands Spoor, is op zondagochtend vroeg rond 04.00 uur het lichaam van een overleden man gevonden. Wat er precies gebeurd is, kan de politie nog niet zeggen.

17:37