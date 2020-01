Politie zoekt eigenaar van grote zwarte hond die schapen belaagde bij Haagse Bos

Haagse huizenko­per moet weer dieper in de buidel tasten: gemiddelde prijs nu ruim 3 ton

11:49 De huizenprijzen in Den Haag zijn in 2019 met 5,6 procent gestegen. De gemiddelde verkoopprijs van een huis in de hofstad is opgelopen naar 336.400 euro. Toch is de groei minder hard geweest dan het jaar ervoor.