Politie zoekt eigenaren van 17 koffers met gestolen gereedschap

De koffers werden op dinsdag 1 oktober gevonden, nadat de politie een BMW achtervolgde die met meer dan 80 kilometer per uur door de bebouwde kom van Wassenaar reed. Het voertuig werd, nadat het even uit het oog werd verloren, weer gezien op een parkeerplaats op de Wittenburgweg. In de auto werden ook de koffers met gereedschap gevonden.



De politie heeft twee verdachten aangehouden. Het vermoeden bestaat dat het gereedschap is gestolen. Daarom toont de politie het gevonden waar om de rechtmatige eigenaren op te sporen. Wie iets herkent of meer informatie heeft kan contact opnemen met de politie.