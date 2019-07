Politie zoekt fietser die ternauwernood ontkwam aan gecrashte Audi

De bestuurder van de gestolen Audi die afgelopen vrijdagavond op de Zusterstraat in Den Haag crashte had op zijn vlucht bijna een fietser aangereden. De politie is op zoek naar deze getuige.

De verdachte, een 37-jarige man uit Warnsveld, probeerde de auto die eerder die week in Den Haag was gestolen te verkopen. Agenten hadden hem echter in het snotje en wilden hem aanhouden. De bestuurder sloeg op de vlucht, achteruit rijdend. Hij ramde daarbij een geparkeerde auto, een paaltje én hij reed bijna een fietser aan die vanaf de Loosduinseweg de Zusterstraat in kwam gereden.

Volgens de politie kon die nog maar nét op tijd opzij springen. Hij viel op de grond, maar kon zelf weer opkrabbelen. Door alle ophef kwamen veel mensen kijken wat er aan de hand was in de Zusterstraat. Omdat de bestuurder van de auto ook nog op de vlucht was geslagen en verderop in de Sirtemastraat werd aangehouden, hebben de agenten de fietser niet meer kunnen spreken.

De politie wil graag weten of hij misschien toch is geraakt door de auto en of hij mogelijk gewond is geraakt.

De Audi was in de nacht van dinsdag op woensdag gestolen in Den Haag. Vanaf dezelfde oprit werd ook nog een tweede auto gestolen, eveneens een Audi. Daar wordt nog altijd naar gezocht.

