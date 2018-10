Politie zoekt getuigen overval door wit geschminkte overvaller

De overvaller kwam de winkel van het tankstation binnenlopen, bedreigde de caissière met een wapen en kon een greep in de kassa doen. Niemand raakte gewond.



Getuigen zagen de man weglopen in de richting van de Valkenboskade. De politie kon met enkele van hen spreken, maar zoekt nog meer mensen die iets van de overval hebben gezien.



De verdachte is ongeveer 26 jaar oud en 1,70 meter lang. Hij droeg een zwarte muts en gezichtsbedekking. Volgens de politie leek het alsof hij een wit geschminkt gezicht had. Hij sprak met een Noord-Afrikaans accent.



