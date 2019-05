Politie zoekt getuigen van steekpartij waarbij jongen (15) door twee mannen werd neergestoken

Eerder sprak de politie nog over één dader, maar vandaag blijkt dat er twee mannen betrokken te zijn bij de steekpartij. Volgens de politie werd de jongen neergestoken nadat er een vechtpartij was uitgebroken tussen meerdere mensen. Nadat de twee mannen de jongen hadden neergestoken, maakten zij zich uit de voeten.



De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in zijn buik zijn gestoken.



De politie is op zoek naar getuigen en roept mensen op die video's hebben gemaakt van de situatie die up te loaden naar de website van de politie.



