Politie zoekt getuigen van vechtpartij aan Stationsweg

Even Vragen Aan Tweede Kamerspringer: 'Mijn dood had geen verschil gemaakt'

9 april Hij zit er weer, met zijn rijdende reclamezuil op het Plein in Den Haag. Hans Kamperman (65) sprong twee weken geleden van de tribune in de Tweede Kamer met een touw om zijn hals. De cannabisactivist uit Groenlo hield er wonderbaarlijk genoeg niets aan over.