Politie zoekt getuigen van zware mishandeling bij Westeinde in Den Haag

Naar Aken met de trein? Vanaf 2025 mogelijk met directe verbinding vanaf Den Haag

12:40 Uitstapjes naar Duitse steden, het drielandenpunt of even buurten in België. Dat kan allemaal goed met een verblijf in Aken. Van Den Haag naar de zogeheten keizerstad reizen duurt even, maar daar komt mogelijk verandering in. De NS wil een nieuwe internationale treinverbinding naar de Duitse stad proberen te realiseren.