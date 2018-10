Politie zoekt getuigen vechtpartij in Burger King waarbij man mes trekt

Het was die avond nog druk in het fastfoodrestaurant. Een groep jongeren zorgde voor overlast. ,,Ik was rustig aan het werk toen twee jongens moeilijk deden bij de kassa”, vertelt een medewerker in opsporingsprogramma Team West over de situatie. ,,Ik zei eerst niets, maar toen ze friet gooiden naar de kassa, liep ik toch naar ze toe en vroeg hun waarom ze dat deden. Hij zei: Dat boeit niet, hoezo? Daarop zei ik dat hij naar buiten moest gaan.”



Dat waren de twee gasten echter niet van plan. Er ontstond een discussie die plots volledig uit de hand liep. Eén van de twee bezoekers trok een mes en bedreigde het personeel. ,,Ik moest mezelf verdedigen en pakte daarom een bezem. Maar ineens kwam er vijftien man op me af.” Er ontstond een vechtpartij tussen de groep en personeelsleden. Het personeel wilde de groep naar buiten drijven, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De groep vertrok uiteindelijk voordat de politie arriveerde.



Van beide kanten werden er klappen uitgedeeld, maar de politie is specifiek op zoek naar de persoon die het personeel bedreigde met een mes. Hij droeg die avond opvallende blauwe kleding en had een donker schoudertasje bij zich. Hij had kort, krullend haar.



