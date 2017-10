Politie zoekt gewapende inbrekers

Dansschool richt zich op jeugd met verstandelijke beperking

18:32 Dansschool Dance For You, met vestigingen in Wateringen en Monster, werkt sinds deze week samen met Westland Cultuurweb. Dit is een organisatie die buitenschools kunstaanbod financiert. Hun gezamenlijke doel is om samen meer jongeren met een beperking aan het dansen te krijgen.