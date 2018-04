Politie zoekt in Starnmeer voor aanwijzingen over dood prostituee

Het team onderwaterzoekingen van de politie is opnieuw aan het zoeken in het Starnmeer in Noord-Holland. In november werd op deze plek het stoffelijk overschot van de Portugese Maria uit de Haagse wijk Laak teruggevonden.

Ze lag in een koffer, verzwaard met beton. De politie hoopt op deze plek aanwijzingen te vinden die te maken heeft met de verdwijning van een prostituee, waar de vriend van Maria mogelijk ook de hand in heeft gehad.

Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat Maria's vriend Gerard P., niet alleen verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van Maria, maar dat hij mogelijk ook nog de dood van een prostituee op zijn geweten heeft. Dat de politie nu weer in het Starnmeer aan het zoeken is, houdt hiermee verband.

Wie de prostituee zou zijn, is niet bekend. In verband met het onderzoek wil het Openbaar Ministerie er bijna niets over kwijt, zelfs niet of het om een man of een vrouw gaat, of in welk jaar deze verdwenen is. Alleen dat deze uit Amsterdam of Den Haag kwam, de twee plaatsen waar ook P. woonde. Wel is duidelijk dat op een gegeven moment deze persoon verdween en dat het OM ervan uit gaat dat deze man of vrouw niet meer leeft.

Oproep

In Opsporing Verzocht deed de politie afgelopen week een oproep aan mensen die mogelijk iets weten over een verdwijning in de omgeving van P. Dat heeft tot nu toe twaalf tips opgeleverd.

Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana raakte eind augustus vermist. Rechercheurs ontdekte op camerabeelden dat ze op 25 augustus haar flat was binnengegaan, maar niet meer naar buiten was gekomen. Wel zagen ze P. een dag later met betonmortel sjouwen, en valt op dat hij weer een dag later, net na middernacht op 28 augustus, met een steekkar met daarop een loeizware koffer de flat verlaat. In oktober wordt P. aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Maria. Ze is dan nog steeds niet gevonden. Dat gebeurt in november als het politieteam aan de hand van het kenteken de gangen van P. zijn gevolgd en hebben gezien dat hij een poos bij het Starnmeer heeft stilgestaan. Duikers dreggen dan de koffer op.

Zelf zegt P. dat hij wel betrokken is bij haar dood, maar dat hij het niet met opzet deed. Dat gelooft het OM niet. Toen Maria werd gevonden bleek haar keel dichtgeknepen en had ze zeven messteken in hart en longen.