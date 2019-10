Politie zoekt met man en macht naar beller in nood, ook omwonenden schieten te hulp

De Duindorper die vermoedelijk in de omgeving van de Tesselsestraat of het Tesselseplein woont, had 112 gebeld in verband met een noodsituatie. Voordat duidelijk werd waar de persoon zich precies bevond, werd het stil aan de lijn. De verbinding zou wel in stand zijn gebleven. De politie vermoedde dat de persoon aan de andere kant van de lijn onwel was geworden.