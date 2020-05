Politie zoekt naar surfplank van vermiste surfer

VIDEO Haagse Mae-Lin (9) is al volop aan het ondernemen met knuffelbe­drijf: ‘Ik denk er de hele dag over na’

12:04 Met vriendjes spelen, naar school gaan en ondertussen een bedrijf runnen, de 9-jarige Mae-Lin van de Graaf doet het wel even. Met haar bedrijf 'Doelknuffel’ maakt ze in samenwerking met Haags atelier MijnBuuf knuffels met het ontwerp vanaf een kindertekening. Uiteindelijk wil ze alle kinderen op de wereld van een knuffel voorzien. ,,Het is een vriendje voor het leven.”