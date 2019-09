Politie zoekt nog steeds getuigen van ontvoering in 2014 waarbij 28- jarige Hasin werd doodgeschoten

De politie is nog steeds op zoek naar mensen die meer weten over de fatale ontvoering van de 28- jarige Hasin Tahiri. Hij werd op 3 september 2014 tijdens een vluchtpoging doodgeschoten op de Gravin Marialaan in Leidschendam. Hoewel er destijds heel snel mannen van 22 en 28 uit Katwijk en Leidschendam werden aangehouden, werden ze nooit veroordeeld.

Gisteren deed de politie al nieuw onderzoek bij de Gravin Marialaan, om een beter beeld ter krijgen van het plaats delict. Eind dit jaar begint het hoger beroep tegen de twee verdachten, die eerder werden vrijgesproken.

Op 3 september werd Hasin ontvoerd door twee mannen vanaf de Lariksrode in Leiden. Tijdens zijn vluchtpoging in Leidschendam werd hij door een van de daders neergeschoten en achtergelaten. In kritieke toestand werd Hasin naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed een dag later aan zijn verwondingen.

Naar het vuurwapen is de afgelopen jaren uitgebreid gezocht, maar dit wapen is nooit gevonden. ,,Onlangs ontvingen we nieuwe informatie. Er zijn mensen die weten wat er met dat wapen is gebeurd”, laat de politie vandaag weten. ,,Dus daar doen we nog meer onderzoek naar.”

Conflict

,,De afgelopen jaren zijn we het beeld van Hasin Tahiri wel aan het bijstellen”, zegt de politie. ,,Hij was ooit betrokken bij wat criminele activiteiten, maar in de periode voor zijn dood zorgde hij vooral voor zijn kinderen wanneer zijn vrouw werkte. Dus als mensen weten welk conflict er rond hem speelde, dan is die informatie nog altijd heel waardevol. Samen met hopelijk nieuwe uitkomsten uit het onderzoek kunnen we dan wellicht eindelijk de zaak oplossen.”

Volledig scherm Het politie-onderzoek vlak na het incident op 3 september 2014 op de Gravin Marialaan in Leidschendam. © archieffoto AD/Jos van Leeuwen