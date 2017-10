Politie zoekt opnieuw in water naar vermiste Maria

Op 11 oktober werd een 43-jarige man uit Den Haag aangehouden op verdenking van moord of doodslag op zijn 48-jarige partner. Diezelfde dag werd een uitloper van het water aan de Neherkade doorzocht. Ook bij de woning van het koppel aan de Stieltjesstraat werd gezocht naar de Portugese. De zoektochten van die dag leverden echter niets op.



Vandaag wordt er dus opnieuw in het water gezocht naar de vrouw, dit keer langs de Handelskade. Volgens een politiewoordvoerder zijn er ‘aanwijzingen’ om juist hier de zoektocht naar de vrouw voort te zetten. Om welke aanwijzingen het gaat kan hij in het belang van het onderzoek niet zeggen. Het gaat niet om tips die binnenkwamen naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht vorige week.



Of de 48-jarige vrouw hier wordt gevonden is volgens de woordvoerder afwachten. ,,Ook de zoektocht op 11 oktober leverde niets op. We hopen natuurlijk wel dat we hier iets vinden, al is het alleen maar een nieuwe aanwijzing die ons verder zal helpen bij de zoektocht.’’



Verdachte

De 43-jarige partner zit nog altijd vast. Waarom de politie hem verdenkt van moord of doodslag op zijn vrouw, terwijl er nog geen lichaam is gevonden, wil de woordvoerder niet zeggen. ,,Dat moet in het belang van het onderzoek in het midden blijven. In Nederland mag je echter niet zomaar iemand aanhouden, en inmiddels is bepaald dat hij langer vast moet blijven zitten. Dat kan alleen als daar goede feiten en omstandigheden voor zijn.’’



