Politie zoekt opnieuw naar vermiste Maria bij Neherkade

Geen hobbyende huisvrouwen, maar echte makelaars

14:41 Het was in 1973 bijna revolutionair: een kantoor met alleen vrouwelijke makelaars. Noor de Vries Robbé durfde het aan en rekende af met reacties van mannelijke collega's over 'die hobbyende huisvrouwen'. In een boek blikt ze terug op 'een vak vol emoties'.