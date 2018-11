Politie zoekt overvaller van tankstation aan Vreeswijkstraat

Video Hond Zara pakt zwerfafval aan door liefde voor plastic flesjes

10:11 Steeds meer honden in Nederland worden ingezet om het zwerfafvalprobleem aan te pakken. In Zoetermeer jaagt de hond Zara tijdens haar wandelingen op plastic flesjes. In bijna tien maanden tijd heeft ze al ruim 250 stuks mee naar huis genomen.