Politieactie op A4, weg weer vrijgegeven

Dit cijfer geven reizigers aan het Haagse ov

29 juni Het openbaar vervoer in Den Haag en omliggende gemeenten doet het erg goed. Reizigers waardeerden het ov in het eerste kwartaal van dit jaar met een 8. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar (7,9) en hoger dan het landelijk rapportcijfer in 2019 (7,8). Dat blijkt uit de OV-Klantenbarometer over het eerste kwartaal van 2020.