Politieactie Schilderswijk: Honderden boetes, vondst hennepkwekerij en mogelijke woonfraude

De gemeente Den Haag, politie, brandweer, HTM, Stedin en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hielden gisteren een grote handhavingsactie in de Schilderswijk. Dit na signalen van bewoners, ondernemers over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. ,,Dit soort acties zijn bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren”, laat de gemeente weten. Tijdens de actie werd een hennepplantage met ongeveer honderd planten aangetroffen. ,,Naast dat dit strafbaar is, leverde de plantage ernstig gevaar op voor omwonenden”, aldus de gemeente. Daarnaast zijn er zestien woningen gecontroleerd tijdens de actie. Bij acht van de panden werden illegale bouw of achterstallig onderhoud geconstateerd. Daarnaast is er een onderzoek gestart naar negen personen die mogelijk woonfraude plegen. Ook is er bij zeven woningen geconstateerd dat er een te hoge huurprijs wordt gevraagd. Het huurteam van de gemeente gaat deze mensen helpen.

Shisha

Naast woningen werden ook horecabedrijven bezocht. In alle panden was er wel iets mis volgens de gemeente, met vele waarschuwingen en boetes tot gevolg. ,,Twee horecazaken moesten direct dicht omdat er geen leidinggevende aanwezig was. Een aantal ondernemers kreeg een boete van de NVWA omdat er werd gerookt in de onderneming. De politie heeft een aantal kilo shisha in beslag genomen waar geen belasting over betaald is en bij 3 ondernemingen waren de vergunningen niet in orde.”