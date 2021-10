Politieberger aangereden na ongeluk aan Monstersestraat

Rond middernacht ging het mis tussen de twee auto's aan de Monstersestraat. Ze botsten hard op elkaar en een van de bestuurders kwam bekneld te zitten. Deze moest door de brandweer bevrijd worden door het dak open te breken. Na een blaastest bleek dat een van de automobilisten teveel had gedronken. Een bestuurder is met spoed naar een ziekenhuis vervoerd.

Calamiteitensite Regio15 meldt dat agenten werden lastiggevallen door groepjes jongeren bij het afhandelen van het ongeluk, die door de hondenbrigade werden weggedreven. Toen de politie rond half twee bijna klaar was met de afhandeling, kwam er een auto op hoge snelheid aangereden. De automobilist negeerde de afzettingen en reed vervolgens hard tegen de politieberger aan. De man is direct meegenomen naar het politiebureau en een bijrijdster is vervoerd naar een ziekenhuis.