Politiebonden willen route van demonstratie bij rechter afdwingen

Premier League Darts Roemloos einde dreigt voor Barney: ‘Zonde van zo’n groot kampioen’

15:28 Het afscheidsjaar van darter Raymond van Barneveld verloopt vooralsnog weinig glansrijk. Als hij in de Premier League niet snel wedstrijden gaat winnen, dreigt over twee weken een aftocht door de achterdeur van Ahoy. ,,Hij zit in een vicieuze cirkel en ik ben bang dat hij er niet meer uit komt.’’