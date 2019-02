Politiebonden woest op burgemeester om beperkingen actie: ‘Ze maakt ons monddood’

Politievakbonden ACP en ANPV, de Nederlandse Politiebond (NPB) en de Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren (VMHP) willen maandag het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Malietoren (waar werkgeversvereniging VNO-NCW is gevestigd) blokkeren om nieuwe pensioenregelingen te eisen. Maar volgens de ACP is in een gesprek met de gemeente over de actie gisteren gezegd dat die blokkade niet mag plaatsvinden.

‘Kort door de bocht’ noemt Erwin Koenen, vice-voorzitter van de ACP, de reactie van burgemeester Krikke. ,,Wij vinden het teleurstellend dat de burgemeester zo reageert. We hebben een fatsoenlijk actiemodel gepresenteerd, zonder rare acties. Onze demonstraties hebben nooit voor ellende gezorgd, dat zijn we namelijk verplicht aan onze politiemensen.” ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp deelt die woede. ,,Als we de gebouwen niet mogen blokkeren, kunnen we net zo goed geen actie voeren.”

De gang naar de rechter is inmiddels ingezet. De rechtszaak moet deze week nog plaatsvinden. Van de Kamp: ,,Krikke maakt ons monddood door die beperkingen op te leggen. Het is onze principiële plicht om naar de rechter te stappen. Desnoods gaan we door tot de hoogste rechter om voor elkaar te krijgen dat wij actie mogen voeren op de manier die wij willen”, stelt hij. In een demonstratie op een andere plek ziet hij geen heil.

Afspraken

De gemeente stelt echter dat een rechtszaak helemaal geen zin heeft. Volgens de woordvoerder van de burgemeester zijn er nooit officieel beperkingen opgelegd. Wel moeten er afspraken komen met VNO-NCW en het ministerie. En die afspraken zouden in goede harmonie zijn gemaakt.