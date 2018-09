Politiebureau Leidschenveen -Ypenburg sluit voor onbepaalde tijd

Verra snapt de onrust onder zijn collega’s. ,,Dat krijg je als je mensen niet meeneemt in de waarom-discussie. Dan krijg je dat de hakken in het zand gaan. Alsje uitlegtwat er aan de hand is, dan kan er geen collega op tegen zijn.’’

Onontkoombaar

De beslissing of het bureau weer opengaat hangt volgens Verra af van verschillende factoren. ,,Het gaat er om óf het gebouw überhaupt wel geschikt te maken is als politiebureau volgens de huidige eisen, het hangt af van het geld, maar helaas ook van de politiecapaciteit. We weten allemaal dat er straks heel veel agenten met pensioen gaan. (het tekort is over vijf jaar becijferd op 225 fte, red.) Tot nu toe zijn we in de stad met zestien teams in vergelijking met heel veel anderen nog spekkoper, misschien kan het niet anders dat ook wij teams moeten samenvoegen. Niet voor niets voeren we nu actie voor een CAO, waarin juist hier veel aandacht voor is.’’