Politiebureau ontruimd wegens zwaar illegaal vuurwerk

De politie was er niet zeker van dat het bureau veilig was door het spul dat binnen lag en trommelde de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) op om het vuurwerk te bekijken. Die heeft het uiteindelijk elders in het Zuiderpark laten ontploffen. Een groot deel van het gebied was daarbij afgezet. De agenten konden daarna weer aan het werk in het bureau.