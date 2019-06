Politiechef Fatima stelt dat ‘klokkenluiders’ intern tegen muur lopen

De Haagse lokale politieke partijen HSP, Nida, Pvda en Islam Democraten vragen opheldering over de aantijgingen van racisme en intimidatie binnen het Haagse politiekorps.

De partijen reageren op een Instagram-account van Fatima, een teamchef van de politie Midden-Leiden die momenteel intimidatie, racisme en machtsmisbruik binnen de politie via haar sociale media aan de kaak stelt. Het betreft volgens de politiechef vooral incidenten bij de eenheden Rotterdam en Den Haag. Agenten die bij hun leiding aankaarten dat er interne misstanden zijn, lopen volgens haar tegen een muur aan. ‘The blue wall of silence,’ zegt ze daarover.

Dat leidt volgens de politiechef tot stress en zelfs tot agenten die het bijltje erbij neergooien. De politie Haaglanden bevestigt dat Fatima bekend is, en inderdaad een politiechef is. Inhoudelijk gaan ze later op haar stellingen reageren.

Mentale en lichamelijke klachten

Fatima richt zich sinds een paar dagen op Instagram tot alle leidinggevenden bij de politie. Agenten, de klokkenluiders, raken opgebrand, merkt ze. ‘De vele collega’s die mij via insta benaderen hebben inmiddels mentale en of lichamelijke klachten hierdoor opgelopen. Een collega zei tegen mij: ‘Ik ben loyaal naar mijn organisatie. Ik zou mijn leven ervoor geven. Ik dacht dat er voor mij gezorgd zou worden toen ik zaken die het licht niet konden verdragen in beeld bracht. Helaas was het een eenzijdige liefde’.

Weer een andere collega zegt volgens haar: ‘Toen ik zaken van intimidatie, racisme en machtsmisbruik aankaartte bij mijn leidinggevenden, zeiden deze dat al die mensen waar ik over sprak niet op non-actief konden worden gezet gezien de capaciteitsproblemen. Dus toen ben ik maar weggegaan.’

De politiechef Fatima zegt dat het werk intens is en daarom om loyaliteit vraagt naar elkaar. ‘Een soort broeder- en zusterschap. Maar moet loyaliteit ten koste van alles gaan? Ook als je ziet dat er grote misstanden binnen onze politieorganisatie en zelfs op managementniveau plaatsvinden? Weinig mensen durven dat zwijgen te doorbreken,’ schrijft ze op Instagram.

Politiecultuur

Ze roept haar leidinggevenden op klokkenluiders serieus te gaan nemen. ‘Koester je moedige lichtschijners, neem hen serieus, zorg voor hen. Ze zijn het morele kompas van onze organisatie.’

HSP, Nida, PvdA en Islam Democraten willen opheldering van het Haagse college wat er precies gaande is. ,,Dit is het zoveelste bewijs dat het niet lekker loopt binnen het politiekorps Den Haag. Er zijn talloze mooie initiatieven, maar als er niks binnen de politiecultuur verandert dan dweilen we met de kraan open,’’ aldus Fatima Faid van de HSP.

Mikal Tseggai van de PvdA zegt zich zorgen te maken. ,,Racisme en intimidatie op de werkvloer zijn onacceptabel.’’ Ze wil dat de aantijgingen op Instagram goed onderzocht worden. ,,En dat snel duidelijk wordt wat de situatie bij de politie precies is.’'