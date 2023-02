Politiedrone vloog onbestuurbaar boven Den Haag door fout kompas

met video Honderden mensen in Den Haag zamelen spullen in voor slachtof­fers aardbeving Turkije en Syrië

Bij de Turks Islamitische Culturele Stichting in de Kempstraat in Den Haag hebben mensen maandagavond massaal ingezamelde spullen gebracht voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

6 februari