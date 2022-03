Politiehelikopter boven Den Haag houdt gemoederen bezig: ‘Het vliegen zonder verlichting heeft een reden’

Man (44) krijgt bijtende vloeistof in ogen gespoten als hij naar zijn auto loopt, daarna ook mishandeld

Terwijl een 44-jarige man naar zijn auto loopt, krijgt hij een bijtende vloeistof in zijn ogen gespoten. Even later wordt hij door de twee daders ook nog geschopt en geslagen. De politie is nu op zoek naar het tweetal.

21:30