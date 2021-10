Politiehelikopter en speurhond ingezet na melding van beroving in Puntpark

Voor het minst toeganke­lij­ke park van Nederland was anderhalf jaar corona een verademing

16 oktober Het minst toegankelijke park van Nederland is weer even open. Na een coronapauze van anderhalf jaar zijn bezoekers twee weken lang welkom in de Japanse Tuin in Park Clingendael bij Den Haag. Maar zelfs nu blijft de exotische herfstpracht zeer exclusief: er mogen maar 100 bezoekers tegelijk genieten én er geldt eenrichtingsverkeer. ‘Voor de tuin was corona een verademing’.