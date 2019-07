Politiehond Bumper, en nog 49 andere herdershonden, zijn speciale gasten bij première hondenfilm

An­ti-islamiti­sche teksten huis-aan-huis verspreid in Prinsenhof Leidschen­dam

15:31 In de wijk Prinsenhof in Leidschendam is een flyer met anti-islamitische teksten huis-aan-huis verspreid. ,,Raar idee dat iemand in het holst van de nacht deze onzin in mijn brievenbus gooit.’’