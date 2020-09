Politiehonden bij oefencentrum mogen blijven blaffen na vonnis rechter

Dagboek van een mantelzor­ger: ‘Nadat kinderen deur uit waren, kreeg ik een kind terug: mijn moeder’

23 september Je eigen moeder zien wegglijden in dementie is iets dat helaas steeds meer mensen meemaken. In Herfst in je hoofd - Dagboek van een mantelzorger beschrijft Jacqueline van der Spek uit Wassenaar hoe dit voor haar was en wat hier allemaal bij komt kijken. ,,Ik was blij toen ze haar laatste adem uitblies. Dat haar strijd erop zat. Dat ze geen pijn meer hoefde te voelen.”