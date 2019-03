Politiek bezorgd over Haagse weekendscholen

,,Er zijn scholen die gefinancierd worden door onvrije landen'', aldus raadslid Jan Pronk (VVD) die vreest dat dit soort instituten integratie in de Nederlandse samenleving in de weg staan. Nino Davituliani (Groep de Mos) vindt dat schimmig blijft welke boodschap kinderen krijgen via scholen met een herkomst uit een ondemocratisch land. ,,Daar is toezicht op nodig'', stelt ze.



Wethouder Saskia Bruines (D66, onderwijs) zegt dat zij weinig kan doen. ,,Het staat iedereen vrij een informele school te organiseren. Dat is een heel groot goed, dat we moeten koesteren. Het wordt onwenselijk als er haat wordt verspreid of als er ondemocratische boodschappen zijn. Maar wat kun je daar tegen doen? Er is geen inspectie op. Ik heb als wethouder geen enkele bevoegdheid in deze kwestie.‘’



Registratie is niet mogelijk. De weekendscholen komen volgens Bruines pas in beeld door signalen via wijkmanagers die op straat dingen horen.