Politiek: De Mos lijkt zijn sponsors voor te trekken

Vaarwel Britten Iers biertje wellicht duurder door Brexit, maar in de Haagse pub O'Casey's hebben ze het er niet over

2 mei Aan de bar in een pub blijft vaak geen onderwerp onbesproken. Toch wordt de brexit in de Ierse pub O'Casey's aan het Noordeinde in Den Haag vaak vermeden. ,,Ze praten er weinig over en als ik het aansnijd, gaan ze snel over op een ander onderwerp'', aldus eigenaar John Gulay (48).