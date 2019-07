Politiek diep geschokt door IS-invloed op Haags jeugdwerk: ‘Zet er desnoods een leger op’

De Haagse politiek is zich rot geschrokken van de onthulling in het AD vandaag over salafistische jongerenwerkers in Transvaal en de Schilderswijk. De medewerkers van welzijnsorganisatie Xtra vertoonden IS-propaganda en waarschuwden Haagse jongeren voor de manier waarop de inlichtingendiensten radicalisering herkennen. PVV-leider Geert Wilders pleit voor drastische maatregelen.

,,Dit is treurig, zorgelijk en onacceptabel’’, zegt Pieter Grinwis van de ChristenUnie. En cynisch: ,,Den Haag is de stad waar de deradicaliseringsindustrie zelf radicaal blijkt. Waar politiek en jihadistisch salafisme bestreden wordt door salafisten. Waar kennis over het salafisme niet wordt gebruikt om het te ontmaskeren, maar om te maskeren.’’

Het CDA neemt de zaak hoog op. ,,We bereiken met al het gemeenschapsgeld en met de kennis van de AIVD het tegengestelde van wat we willen bereiken. En dat is schokkend’’, zegt fractrievoorzitter Danielle Koster.

Quote Ga desnoods met het leger langs alle deuren. Pak al het tuig op en zet ze ons land uit Geert Wilders

Ze begrijpt ook niet waarom de Haagse gemeenteraad nooit is ingelicht over de kwestie. ,,De burgemeester had dat kunnen en moeten doen. Bijvoorbeeld onlangs bij het polariseringsdebat dat we hebben gevoerd. Maar ook na de eerdere onthullingen over welzijnsorganisatie Xtra. Maar zoals eerder is gebleken: dit stadsbestuur houdt alles binnenskamers, tot ze via de media wordt gedwongen naar buiten te treden.’’

Noodzaak

Koster wilde vandaag tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering een debat over de kwestie, maar een meerderheid van de Haagse politiek vond het daarvoor te vroeg. Wel komt burgemeester Pauline Krikke op korte termijn met een brief waarin ze ingaat op de zaak.

De gemeente Den Haag spreekt zelf ook haar zorgen uit over welzijnsorganisatie Xtra. ,,Wij hebben signalen over radicalisering binnengekregen, en deze hebben we ook uitgebreid onderzocht’’, laat een woordvoerder weten. ,,We hebben ze alleen niet kunnen staven.’’ Het stadsbestuur kondigde deze week al een onafhankelijk onderzoek aan naar Xtra naar aanleiding van eerdere berichtgeving in het AD. De artikelen van vandaag bevestigen nog maar eens de noodzaak van zo’n groot onderzoek.’’



Partijleider Geert Wilders van de landelijke PVV wil dat er verregaand ingegrepen wordt: ‘Veeg die Schilderswijk en Transvaal eindelijk eens schoon’, twittert hij, en stelt hij voor in Kamervragen. ‘Ga desnoods met het leger langs alle deuren. Pak al het tuig op en zet ze ons land uit.’

Ronselaar

De Haagse kwestie is niet de eerste waarin jongerenwerkers een kwalijke rol spelen in de verspreiding van de ideologie van de gewelddadige jihad. Twee jaar geleden bleek dat een Amsterdamse veroordeelde ronselaar werd ingezet als jongerenwerker, en dat jongeren die hij begeleidde naar Syrië en Irak reisden.

Deze week nog bleek uit een grote studie naar de uitreis van moslimjongeren naar die oorlog in de Delftse wijk Buitenhof dat jongerenwerkers niet leken te weten dat er ronselaars in hun wijk actief waren. Zij stelden dat de interesse die jongeren toonden voor de gewapende strijd louter en alleen voortkwam uit internetpropaganda. In werkelijkheid zagen veiligheidsdiensten dat een geradicaliseerde Noord-Afrikaanse crimineel intensief contact had met jongeren die later uitreisden.

