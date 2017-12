Politiek onderbreekt vakantie voor spoeddebat Spuiforum

Want tot nu toe is het Haagse stadsbestuur niet erg spraakzaam geweest over de eenzijdige bouwstop van het cultuurpaleis aan het Spuiplein. Er is ‘een issue met bouwcombinatie Cadanz waarover we constructief in gesprek zijn’, heet het in een summiere verklaring waarmee wethouder Joris Wijsmuller vorige week naarbuiten kwam.