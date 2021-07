Politiek verbaasd over schrijnende situatie Jerry: ‘Zolang we regels niet versoepelen, blijf je dit houden’

Vestigin­gen kinderop­vang dicht na overlijden van Shanna (32): ‘Grote verslagen­heid’

5 juli De 32-jarige vrouw die vrijdag stierf na een fataal ongeval op de Schaapweg in Rijswijk werkte in één van de vestigingen van kinderopvang Up in diezelfde stad. Het nieuws van het overlijden van Shanna is hard binnengekomen.