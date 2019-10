Politiek verwacht dat nieuw college maatregel verzacht: Harde ingreep in zorg lijkt van de baan

Hier gaat Roderick kitesurfen voor het perfecte plaatje (én hij heeft een belangrij­ke boodschap)

4 oktober Roderick Pijls (28) uit Sommelsdijk gaat volgende week kitesurfen in een enorme vulkaankrater op IJsland. Het moet een foto opleveren die de hele wereld over gaat. ,,We willen laten zien dat we zuinig moeten zijn op de aarde.''