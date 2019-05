Politiek voelt wethouder De Mos aan de tand over vermeend voortrekken van partijsponsors

Schok om gedode vrouw in Schevening­se Bosjes: ‘Het was de liefste vrouw die er was’

9:46 Hondenbezitters zijn geschokt door de dood van de 56-jarige Etsuko, die afgelopen zaterdag levenloos werd aangetroffen in de Scheveningse Bosjes. Met haar twee honden, waaronder een verlamde labrador, was ze een opvallende verschijning in de Scheveningse Bosjes. Ze was er dagelijks te vinden.