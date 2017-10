Politiek vreest derde subsidie voor Shell

Opnieuw leidt de Haagse subsidie aan Shell tot boze gezichten in de politiek. Deze keer vanwege de suggestie dat de multinational ook in 2018 mag rekenen op 100.000 euro voor het onderwijsprogramma van het Generation Discover Festival.

In een interview met Cineac Den Haag zegt wethouder Saskia Bruines (D66, onderwijs): ,,Shell doen we drie jaar. We hebben toegezegd (...) een partnerschap in het festival te ontwikkelen Dat heeft de vorm van een subsidieaanvraag gekregen. Die is vorig jaar toegekend en we moeten die dit jaar op dezelfde wijze behandelen.”

Zere been

Wie deze lijn doortrekt, moet concluderen dat de subsidie van een ton ook voor volgend jaar een gelopen race is. En dat is tegen het zere been van de PVV die zich afvraagt of dit wel door de beugel kan en waarom de gemeenteraad niet is ingelicht.

Dezelfde ergernis hebben SP en GroenLinks. ,,We hebben tientallen vragen gesteld, maar helemaal niks gehoord over een driejarig partnerschap. Hoe kan dat? Ik voel me in mijn kuif gepikt’’, zegt Arjen Kapteijns van GroenLinks.

Lesmateriaal

Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij ziet nog meer vraagtekens opdoemen. ,,We hebben net het lesmateriaal van Shell gekregen. Nou, dat gaat dus allemaal over energie en niet over techniek. Dat klopt niet. De subsidie was voor techniek-bevordering.''