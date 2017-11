Politiek wil einde aan marathondebatten

Het is eerder regel dan uitzondering: de raadsdebatten in het stadhuis op het Spui duren vaak tot diep in de nacht. Dat is te lang, vinden de politici.

Ook omdat het raadlidmaatschap een parttime functie is en de raadsleden de volgende dag weer fris moeten aantreden bij hun andere baan: ,,Maar als je tot 2 uur in de nacht vergadert is dat lastig’’, merkt VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf.

Quote Het debat in de raad was niet levendig genoeg Ingrid Michon (VVD)

Hij is blij met de nieuwe spelregels voor de raadsdebatten. Later deze maand gaat de politiek daarmee experimenteren. ,,De raadsvergaderingen duurden te lang en het debat was niet levendig genoeg’’, zegt VVD-raadslid Ingrid Michon, die met collega’s de nieuwe opzet heeft uitgewerkt. ,,Dat wordt nu aangepakt.’’

Er komen actualiteitendiscussies bij aanvang van de raad. Daar kunnen partijen opheldering vragen over actuele kwesties. De agenda wordt zo gepland dat de 16 fracties tijdens het raadsdebat niet nog eens discussies uit de voorbereidende commissiedebatten overdoen. Om de vergaderingen dynamisch te houden, worden onderlinge onderbrekingen meer toegestaan.

Quote Als je een uitdagende baan hebt is het heel lastig om politiek actief te zijn Frans de Graaf

De Graaf hoopt op een bij-effect: het raadswerk moet leuker worden. Het is voor partijen niet altijd even makkelijk kandidaten te vinden die met beide benen in de maatschappij staan. ,,Als je een uitdagende baan hebt is het heel lastig om politiek actief te zijn. Bij overheden zijn er regelingen voor en is er veel begrip. Maar als je bijvoorbeeld een winkel hebt, wordt het lastig.’’ Zo dreigt de raadzaal het territorium te worden van studenten, niet-werkenden, ambtenaren en gepensioneerden, is de vrees op het stadhuis.