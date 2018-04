Politiek wil Internationale Stad verbouwen: subsidiestop voor 'prestigeprojecten'

Vanmiddag debatteert de raadscommissie over twee Haagse instellingen die de afgelopen tijd flink onder vuur lagen na publicaties van onderzoeksmedia: cybercluster The Hague Security Delta (HSD) en de inmiddels teloorgegane denktank The Hague Institute for Global Justice (THIGJ). De denktank kon zelf het hoofd niet boven water houden en is failliet.

Binnen HSD werken overheden, kennisinstellingen als TU Delft en de Haagse Hogeschool samen met bedrijven als Fox IT en Capgemini aan cyberveiligheid. Maar critici plaatsen vraagtekens bij de toegevoegde waarde en de subsidiebestedingen van HSD.

Volledig scherm Ralf Sluijs, raadslid van Groep de Mos: ,,Dit dossier ligt ook op de formatietafel. Ik zie graag dat HSD op eigen benen staat'. © Frank Jansen In totaal maakte de gemeente Den Haag bijna 4,5 miljoen euro over aan HSD en naar verluidt ook dik 3 miljoen aan de nu opgeheven denktank.

Quote Er is 4,5 miljoen verbrast zonder tastbare resultaten. Die subsidie­kraan moet dicht PVV-raadslid Karen Gerbrands Maar wat levert het de stad op? Het college schermt met mooie getallen als het gaat om de economische impact van alle internationale instellingen: in de Haagse regio zijn die samen goed voor 38.500 werkplekken (waarvan ruim 18.000 indirecte banen) en bijna zes miljard euro aan bestedingen.



In de politiek groeit de scepsis over het profijt. PVV-raadslid Karen Gerbrands over de HSD: ,,Er is 4,5 miljoen verbrast zonder tastbare resultaten. Die subsidiekraan moet dicht.'' En PvdA-fractieleider Martijn Balster: ,,HSD is niet meer dan een bedrijfsverzamelgebouw, waarom moet daar zoveel gemeenschapsgeld naartoe?''

Ook VVD, GroenLinks, HSP, PVV, PvdD, CU/SGP, SP en Groep de Mos -samen een ruime meerderheid- pleiten voor (drastische) afbouw of afschaffing van de gemeentelijke donaties voor het kenniscluster bij het station Laan van NOI. ,,Ik zou graag zien dat HSD op eigen benen staat'', zegt Ralf Sluijs, raadslid van Groep de Mos. ,,Hoe is het mogelijk dat de stijging van het aantal HSD-partners bijvoorbeeld niet terug te zien is in een daling van de exploitatiesubsidie? Dit dossier ligt bij de collegeonderhandelingen op tafel.''

Mariëlle Vavier van GroenLinks: ,,We willen geen publiek geld stoppen in prestigeprojecten.''

Met de grote verkiezingswinst van de op dit punt sceptische partijen als Groep de Mos en GroenLinks ligt de Internationale Stad meer dan ooit onder de loep.

Plafond bereikt

De afgelopen tien jaar groeide deze sector als kool, met in totaal inmiddels meer dan 450 mondiale instellingen, ontwikkelingsorganisaties, ambassades, tribunalen en strafhoven. Maar de banenmachine draait bijna op zijn maximale vermogen: voor het eerst in tien jaar verwachten de instellingen nog slechts een groei van één procent van het aantal werkplekken.



Toch ziet het stadsbestuur het zonnig in met de nieuwe loten aan de internationale stam, zoals de opmars van cyberveiligheid en internetrecht. Daarom blijft het college vol inzetten op HSD, benadrukte verantwoordelijk wethouder Saskia Bruines (D66) eerder.

Alles is helemaal in de haak bij het kenniscluster, maar er zal wel beter gecommuniceerd worden over prestaties en subsidies, beloofde ze vorige maand. Haar partijgenoot en raadslid Daniël Scheper steunt die lijn: ,,De HSD kan voor Den Haag zijn wat Brainport voor Eindhoven is. De HSD draagt bij aan werkgelegenheid en groei van onze economie.''