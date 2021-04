Politiek wil oplossing voor hobbytuinen: ‘Geen nette manier om met stadsgenoten om te gaan’

Vorige week bleek dat er grote onrust was onder tientallen hobbytuinders over het besluit van de gemeente. De huurders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun tuintjes. Tussen de gemeente en de stichting is namelijk een conflict uitgebroken over de statuten. Den Haag zegt dat het bestuur die zonder overleg heeft gewijzigd. De onafhankelijke stichting, die niet gesubsidieerd wordt door de gemeente, vindt dat de gemeente daar niet over gaat. Ook zou de gemeente iemand in het bestuur willen hebben. Iets wat voor de stichting onbespreekbaar is.