Politiek wil Spuiforum-debat niet afraffelen: 'eerst alle feiten op tafel'

Tijdens het begrotingsdebat vandaag eisten drie oppositiepartijen Wijsmullers aftreden. Maar vooralsnog behoudt hij grote politieke steun. Andere partijen zijn ook kritisch over het miljoenentekort bij de exploitatie, maar willen de zaak niet even snel afdoen. Fracties willen eerst alle stukken goed bestuderen, aanvullende vragen stellen en pas na beantwoording van Wijsmuller uitvoerig met hem in debat. Dat gebeurt eind november.

Wethouder Wijsmuller ging vandaag wel alvast kort in op de felle kritiek. Op verwijten dat hij niet zou geloven in zijn eigen verhaal reageerde hij als door een wesp gestoken: ,,Dit is behoorlijk kwalijk wat u zegt. We zijn zeer overtuigd van wat we hier doen, we handelen naar eer en geweten.''