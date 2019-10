Politiek wil tussentijdse verkiezingen voor gemeenten bij crises

Wanhoop om plaatsing reclame­zuil op terras

10:57 Eigenaresse Miranda Broers van lunchroom The Upside Café in de Haagse Bomenbuurt is radeloos. Pal op haar terras wordt door de gemeente vandaag een digitaal reclamebord geplaatst. En dat terwijl zo'n zogeheten Mupi vorig jaar, op dezelfde plek, werd verwijderd.