Politiek woest over beklad Amsterdam, demonstratie zondag gaat wel door

Het beeld staat op het Jonas Daniël Meijerplein en is ter nagedachtenis aan de Februaristaking in 1941 opgericht. De staking begon in Amsterdam en was het enige massale protest tegen de Jodenvervolging in bezet Europa.



Krikke heeft inmiddels contact gehad met Femke Halsema. ,,Ik heb mijn afschuw uitgesproken. Goed dat Amsterdam aangifte doet, dit gedrag is niet te tolereren en moet worden bestraft”, zegt Krikke.



De demonstratie van Ajax-supporters in Den Haag komende zondag, omdat zij niet bij uitwedstrijden in Den Haag aanwezig mogen zijn, gaat ondanks alles gewoon door. Volgens Krikke staat dat los van het vandalisme van de ADO-aanhangers. ,,Demonstreren is een grondrecht, hoe ongemakkelijk de boodschap van de demonstranten voor anderen ook kan zijn. Alle inspanningen in Den Haag zijn erop gericht de demonstratie zondag goed te laten verlopen, met bijzondere aandacht voor de veiligheid en openbare orde.”