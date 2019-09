Politiek ziet boost voor arme wijken in grote lijnen wel zitten

Het kan ook anders dan in Den Haag. Neem het armlastige Rotterdam-Zuid: In de Maasstad gaat het stadsbestuur de problemen te lijf door bij bosjes goedkope flats af te breken en de achterstandswijken te 'verdunnen'. ,,Er worden daar veel meer goedkope woningen gesloopt dan er dure huizen worden bijgebouwd'', weet wethouder Boudewijn Revis.



Het is één manier om de veelkoppige ellende in hardnekkige probleemwijken aan te pakken. Althans: ,,Daar kun je best een redenering over opbouwen'', zegt de Haagse bestuurder stadsontwikkeling. Maar zo gaat Den Haag het nadrukkelijk niet aanpakken in het verwaarloosde Zuidwest.